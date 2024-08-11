На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление о ситуации в Курской области

«В этой операции украинцы понесли очень тяжелые потери, что признается в самой Украине», — сказал он.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.