Белорусы просят Литву разрешить вывоз «зависших» автомобилей, купленных до 1 июля

С 4 июня из-за санкционных ограничений ввезти в Беларусь через Литву машину из США можно только при наличии декларации от производителя. В этом документе должно быть указано, что производитель знает, что авто не будет продано в Россию. Однако получить этот документ невозможно.
В итоге на стоянках в Литве скопилось около 4 тыс. автомобилей, их владельцы вынуждены оплачивать их хранение.
Сейчас белорусы создали петицию и просят правительство Литвы отменить необходимость предъявлять декларацию производителя для вывоза машин, приобретенных до 1 июля, и предоставить коридор для перемещения транспорта в Беларусь.
— Мы понимаем целесообразность санкций, но мы купили свои машины до вступления соглашения в силу, мы купили их для своих семей, — сказано в петиции.