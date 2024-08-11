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Белорусы просят Литву разрешить вывоз «зависших» автомобилей, купленных до 1 июля

Сейчас на территории Литвы находится около 4 тыс. автомобилей, которые белорусы не могут привезти в нашу страну. Покупатели создали петицию литовскому правительству и просят разрешить ввоз машин, рассказывает портал av.by.

Источник: Reuters

С 4 июня из-за санкционных ограничений ввезти в Беларусь через Литву машину из США можно только при наличии декларации от производителя. В этом документе должно быть указано, что производитель знает, что авто не будет продано в Россию. Однако получить этот документ невозможно.

В итоге на стоянках в Литве скопилось около 4 тыс. автомобилей, их владельцы вынуждены оплачивать их хранение.

Сейчас белорусы создали петицию и просят правительство Литвы отменить необходимость предъявлять декларацию производителя для вывоза машин, приобретенных до 1 июля, и предоставить коридор для перемещения транспорта в Беларусь.

— Мы понимаем целесообразность санкций, но мы купили свои машины до вступления соглашения в силу, мы купили их для своих семей, — сказано в петиции.