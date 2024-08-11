Колумбус
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев понимает, что в атаках на регионы России нет смысла, заявила Захарова

МОСКВА 11 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел призывает международные организации осудить террористические удары Киева по регионам РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства, при этом выразив уверенность, что «ответом будет стыдливое молчание профильных структур».

Источник: © РИА Новости

«В очередной раз призываем международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков. Хотя уверены, что ответом будет стыдливое молчание профильных структур», — сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что МИД России решительно осуждает атаки ВСУ, нацеленные на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей.

По словам Захаровой, киевский режим прекрасно понимает, что эти варварские акты не имеют никакого смысла с военной точки зрения, но продолжает отрабатывать «выданные своими хозяевами кредиты».

«Очевидно, что эти украинские ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер», — заключила Захарова.

Захарова пояснила, что в ночь на 11 августа ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Курску, по городу были выпущены тактические ракеты «Точка-У», большая часть которых была поражена системами ПВО, однако одна из них попала в жилой многоэтажный дом, пострадали 13 мирных граждан, двое находятся в тяжелом состоянии.

дипломатия