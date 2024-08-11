Киев понимает, что в атаках на регионы России нет смысла, заявила Захарова

«В очередной раз призываем международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков. Хотя уверены, что ответом будет стыдливое молчание профильных структур», — сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Она подчеркнула, что МИД России решительно осуждает атаки ВСУ, нацеленные на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей.
По словам Захаровой, киевский режим прекрасно понимает, что эти варварские акты не имеют никакого смысла с военной точки зрения, но продолжает отрабатывать «выданные своими хозяевами кредиты».
«Очевидно, что эти украинские ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер», — заключила Захарова.
Захарова пояснила, что в ночь на 11 августа ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Курску, по городу были выпущены тактические ракеты «Точка-У», большая часть которых была поражена системами ПВО, однако одна из них попала в жилой многоэтажный дом, пострадали 13 мирных граждан, двое находятся в тяжелом состоянии.