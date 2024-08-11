Киев понимает, что в атаках на регионы России нет смысла, заявила Захарова

Захарова пояснила, что в ночь на 11 августа ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Курску, по городу были выпущены тактические ракеты «Точка-У», большая часть которых была поражена системами ПВО, однако одна из них попала в жилой многоэтажный дом, пострадали 13 мирных граждан, двое находятся в тяжелом состоянии.