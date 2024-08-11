Минобороны сообщило о поражении трех пусковых установок и станции Patriot

Кроме того, средствами противовоздушной обороны были сбиты четыре тактические ракеты «Точка-У», управляемая авиационная бомба Hammer и 71 беспилотный летательный аппарат, из них 30 вне зоны военной операции на Украине.
Батарея ЗРК Patriot состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракеты, от четырех до восьми пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). Стоимость одной батареи составляет около $1,1 млрд, одной ракеты — примерно $4 млн.
Ранее 11 августа Минобороны сообщило об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской области при помощи системы залпового огня «Торнадо-С».
20 августа Российские военные уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Тогда в ведомстве также отчитались об уничтожении станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота» и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.