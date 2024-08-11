WSJ: США предложили Мадуро амнистию в обмен на его отказ от власти

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. США в ходе секретных переговоров предложили амнистировать президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его сторонников в обмен на его отставку до окончания срока полномочий в январе 2025 года. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их словам, речь идет об освобождении от обвинений в причастности к наркотерроризму, которые Минюст США предъявил Мадуро и другим представителям власти Венесуэлы в 2020 году. США сделали предложение об амнистии, поскольку уверены в том, что есть убедительные доказательства поражения Мадуро на прошедших в июле президентских выборах, пишет газета.
По информации источников, США предложили президенту амнистию на этих же условиях еще в 2023 году во время секретных переговоров в Дохе, но Мадуро отказался, и его позиция с тех пор не изменилась.
Согласно WSJ, в случае победы Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2024 года переговоры могут быть сорваны, если экс-президент возобновит свою «агрессивную политику» в отношении Мадуро.
В марте 2020 года министр юстиции США Уильям Барр сообщил, что американские власти предъявили обвинения в причастности к наркотерроризму Николасу Мадуро, а также другим представителям властей страны. Параллельно Госдепартамент США назначил денежные вознаграждения в размере от $5 млн до $15 млн за информацию, позволяющую арестовать фигурантов дела, в том числе президента.
28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Как объявил Национальный избирательный совет после обработки почти 97% протоколов, за действующего президента Николаса Мадуро проголосовали 51,95% сограждан, за его основного соперника, кандидата от крайне правой оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа — 43,18%. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не собирается признавать его поражение на выборах. С победой действующего президента Венесуэлы поздравили Россия, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа. Несколько государств не признали переизбрание Мадуро, среди них — Аргентина, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Перу, США, Уругвай, Чили. Власти Венесуэлы сообщили, что отзывают своих дипломатов из этих стран и требуют от их властей аналогичного шага.