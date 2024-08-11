В Молдавии предупредили о последствиях референдума о евроинтеграции

«На референдуме не ставится вопрос о вступлении в ЕС. На референдуме ставится вопрос о внесении изменений в Конституцию страны. Причём таких изменений, которые превращают этот фундамент суверенитета страны в пустую бумагу. И это при том, что действующая Конституция не создает никаких препятствий процессу евроинтеграции», — написал Муравский в соцсети.