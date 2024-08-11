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В Молдавии предупредили о последствиях референдума о евроинтеграции

Муравский: референдум о евроинтеграции может подорвать суверенитет Молдавии.

КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Референдум, который будет проводиться в октябре в Молдавии, может подорвать суверенитет республики, поскольку касается внесения изменений в конституцию, считает бывший вице-премьер Александр Муравский.

«На референдуме не ставится вопрос о вступлении в ЕС. На референдуме ставится вопрос о внесении изменений в Конституцию страны. Причём таких изменений, которые превращают этот фундамент суверенитета страны в пустую бумагу. И это при том, что действующая Конституция не создает никаких препятствий процессу евроинтеграции», — написал Муравский в соцсети.

По его словам, процесс евроинтеграции будет продолжаться, независимо от результатов референдума.

«Об этом неоднократно заявляли как высшие представители молдавской власти (просто проговаривались), так и еврочиновники. Так что сторонники евроинтеграции, не бойтесь голосовать “нет” в бюллетене для референдума», — призвал политик.

Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября — в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: «Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?» — который подразумевает два варианта ответа: да или нет.

ЕС