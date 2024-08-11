«Я совершенно не вижу, как неудачное контрнаступление на Курск позволит украинцам вернуть инициативу, напротив, <…> вся информация показывает, что русские продолжают продвигаться по всей линии фронта», — отметил он.
По словам эксперта, все признаки указывают на то, что операция ВСУ начинает терпеть неудачу. Он не исключает, что в скором времени она может свестись на нет, в том числе из-за того, что у киевского режима даже нет четкой цели.
«Она (Украина. — Прим. Ред.) также проводит атаки беспилотников на российские города, включая Москву, которые, кстати, фактически прекратились в течение некоторого времени», — резюмировал Меркурис.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.