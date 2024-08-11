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Иран заподозрили во взломе ресурсов предвыборного штаба Трампа

На ресурсы предвыборного штаба Трампа совершена кибератака, пишет Politico. Республиканцы возложили ответственность на «враждебных иностранцев» и сослались на отчет Microsoft о фишинговом письме иранских хакеров.

Источник: Reuters

Предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа подвергся хакерской атаке, в ее организации подозревают Иран, пишет Politico со ссылкой на заявление штаба.

Республиканцы возложили ответственность на «иностранцев, враждебно настроенных по отношению к Соединенным Штатам», и сослались на отчет Microsoft от 9 августа о том, что иранские хакеры в июне отправили фишинговое электронное письмо высокопоставленному сотруднику, участвовавшему в президентской кампании. Microsoft не указала, чей штаб подвергся атаке, и отказалась от комментариев Politico в связи с заявлением сторонников Трампа.

Источник издания сообщил, что хакеры получили «различные документы: от юридических и судебных до внутренних обсуждений кампании». По мнению представителя штаба Трампа Стивена Чунга, цель этой атаки — «помешать выборам 2024 года и посеять хаос во всем нашем демократическом процессе». Вместе с тем он отказался отвечать на вопрос о том, связался ли штаб с Microsoft или правоохранительными органами по поводу утечки.

Politico со ссылкой на разведданные США пишет, что с июля появляется «все больше доказательств подготовки Ираном заговоров с целью убийства Трампа в ответ на его приказ о ликвидации иранского военного генерала Касема Сулеймани в 2020 году». Участие в этом стрелка, напавшего на республиканца в Филадельфии, не подтверждено, отмечает издание.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Кандидатом от Республиканской партии является Трамп, от Демократической — Камала Харрис.

13 июля в ходе предвыборного митинга в Филадельфии на Трампа было совершено покушение. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал политик. Один человек погиб, еще двое пострадали, республиканец получил ранение правого уха. Нападавший был убит сотрудниками Секретной службы США. Мотивы стрелка до сих по не известны.