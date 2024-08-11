Иран заподозрили во взломе ресурсов предвыборного штаба Трампа

Источник издания сообщил, что хакеры получили «различные документы: от юридических и судебных до внутренних обсуждений кампании». По мнению представителя штаба Трампа Стивена Чунга, цель этой атаки — «помешать выборам 2024 года и посеять хаос во всем нашем демократическом процессе». Вместе с тем он отказался отвечать на вопрос о том, связался ли штаб с Microsoft или правоохранительными органами по поводу утечки.