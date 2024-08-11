Санду держится у власти за счет событий на Украине, заявили в Молдавии

КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду остается у власти, несмотря на невыполнение предвыборных обещаний, за счет событий на Украине и поддержки Запада, заявил экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) Ион Кику в эфире телеканала Exclusiv TV.
«Санду много обещала в прошлом и ничего не сделала, поэтому финал ясен. Единственное, на чем держится Майя Санду, — это на трагических обстоятельствах, связанных с Украиной и вытекающей из этого поддержке западных партнеров», — заявил Кику.
Он сомневается, что подобную, в том числе финансовую поддержку Запада, можно считать законной в преддверии выборов.
«Если бы не было этой поддержки, то такая власть, такой президент не то чтобы поддержку не получал в виде в том числе незаконного финансирования, она не получила бы даже морального финансирования», — добавил политик.
Президентские выборы в Молдавии назначены на 20 октября, в тот же день состоится референдум о вступлении в Евросоюз. О желании баллотироваться на пост главы государства на данный момент заявили 15 политиков, в том числе действующий президент Санду.