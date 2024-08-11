Байден назвал причину выхода из президентской гонки

«Посмотрите, все опросы показывали, что гонка шла ноздря в ноздрю, и мы бы довели ее до победного конца. Но случилось так, что ряд моих коллег-демократов в Палате представителей и Сенате [Конгресса] решили, что я могу навредить им на их выборах. И я опасался, что, если я останусь в гонке, это станет темой для обсуждения», — сказал он в интервью телеканалу CBS.