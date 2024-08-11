Байден назвал причину выхода из президентской гонки

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что вышел из борьбы за высший государственный пост, чтобы не навредить коллегам по Демократической партии на выборах в Конгресс, хотя боролся на равных с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.
«Посмотрите, все опросы показывали, что гонка шла ноздря в ноздрю, и мы бы довели ее до победного конца. Но случилось так, что ряд моих коллег-демократов в Палате представителей и Сенате [Конгресса] решили, что я могу навредить им на их выборах. И я опасался, что, если я останусь в гонке, это станет темой для обсуждения», — сказал он в интервью телеканалу CBS.
«Во-вторых, когда я впервые избирался, я думал о себе как о президенте переходного периода. Я даже не могу сказать, сколько мне лет, мне трудно даже говорить об этом», — добавил Байден. Он повторил, что его главной целью было «сохранить демократию» и добиться победы демократов над Трампом.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом демократы стали все чаще призывать Байдена отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис, которая выдвинула своим напарником губернатора Миннесоты Тима Уолца. Кандидатом в президенты США от республиканцев выдвинут Трамп, своим напарником по президентской гонке он выбрал сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.