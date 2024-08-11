Власти Молдавии убивают экономику республики, заявила экс-глава Гагаузии

«Уже сейчас страну покинуло более 200 тысяч граждан, в основном молодых людей, которые теперь работают и платят налоги, открывают и развивают бизнес в других странах. Не имея поддержки со стороны государства, предприниматели забирают свои капиталы и покидают страну, это — самое страшное, что могло случиться: страну покидают люди, умеющие вести бизнес, создавать рабочие места. Люди, которые платили налоги. Это убийственно для экономики», — написала Влах.