БТР для Молдовы от Эстонии: объявлен тендер

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Эстония закупит для Республики Молдова партию бронетранспортеров и сопутствующего военного оборудования, тендерное предложение размещено на открытой торговой платформе.
«Национальный центр оборонных инвестиций закупит бронетранспортеры 4×4 и сопутствующие товары и услуги для Республики Молдова в рамках Европейского фонда миростроительства», — отмечается в сопроводительном тексте.
В рамках этого контракта также планируется закупка другого сопутствующего военного оборудования, стоимость контракта составит порядка 120 000 000 евро.
Покупка будет финансироваться за счет средств Европейского фонда мира. Срок подачи предложений истекает 14 августа 2024 года.