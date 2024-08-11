Из Самары отправили гуманитарный груз для жителей Курска

В Курск отправился гуманитарный груз из Самары. Его сбор организовали активисты Народного фронта. Самарцы собрали около 1,5 тонн гуманитарного груза: постельное белье, одежда, продуктовые наборы, средства гигиены, чайник и даже холодильник.
— Всю пятницу в штаб Народного фронта люди несли собранные посылки для отправки конвоем, организованным совместно с Народным фронтом Оренбургской области, — рассказали в НФ Самарской области.
Сбор продолжился и на следующий день. На набережной, где проходили мероприятия в честь дня физкультурника, все желающие могли поддержать жителей Курска.
Гуманитарный груз объединили с гумпомощью, которую собрали жители Оренбуржья. Фура с ним отправилась в субботу, 10 августа, и добралась до Курской области в воскресенье.