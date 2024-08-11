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Из Самары отправили гуманитарный груз для жителей Курска

Самарцы собрали около 1,5 тонн гуманитарного груза для Курска.

Источник: Народный фронт Самарской области

В Курск отправился гуманитарный груз из Самары. Его сбор организовали активисты Народного фронта. Самарцы собрали около 1,5 тонн гуманитарного груза: постельное белье, одежда, продуктовые наборы, средства гигиены, чайник и даже холодильник.

— Всю пятницу в штаб Народного фронта люди несли собранные посылки для отправки конвоем, организованным совместно с Народным фронтом Оренбургской области, — рассказали в НФ Самарской области.

Сбор продолжился и на следующий день. На набережной, где проходили мероприятия в честь дня физкультурника, все желающие могли поддержать жителей Курска.

Гуманитарный груз объединили с гумпомощью, которую собрали жители Оренбуржья. Фура с ним отправилась в субботу, 10 августа, и добралась до Курской области в воскресенье.