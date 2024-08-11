Израиль пригрозил невиданным ударом Ирану и «Хезболле»

«Любой, кто причинит нам вред так, как он не действовал раньше, должен пострадать от нас так, как мы не действовали раньше, а у ЦАХАЛа есть значительные возможности», — ответил министр на угрозы Ирана и ливанской «Хезболлы» ударить по Израилю после гибели высокопоставленных руководителей группировок.
Он выразил надежду, что противники Израиля «продумают этот момент» и не доведут до точки, когда заставят страну «наносить значительный ущерб».
«Мы не хотим этого, но должны быть готовы», — заключил глава Минобороны.
О готовности Ирана применить против Израиля оружие, которое страна прежде никогда не использовала, представитель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Абольфазл Амуэй заявил еще в апреле — вскоре после атак Ирана на Израиль. Последний тогда также нанес ответный удар.
Тегеран занимается созданием собственного ядерного оружия, США в марте 2023 года допустили, что оно будет закончено через несколько месяцев. По мнению большинства исследователей, у Израиля также есть ядерные боеголовки на основе плутония в количестве около 90 штук. Израильская сторона официально не подтверждала и не опровергала наличие такого оружия.
Иран пригрозил Израилю ответным ударом после гибели главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Власти республики, «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответ. Израильская сторона не подтверждала причастность к гибели Хании.
С тех пор Израиль также отчитывался о ликвидации нескольких высокопоставленных представителей ХАМАС. Также в Бейруте был убит один из командиров «Хезболлы» Фуад Шокр, ЦАХАЛ подтвердила причастность к этому.
В августе газеты Politico и The Telegraph сообщили, что Иран может отказаться от удара по Израилю. По данным Politico, причиной этому могут стать соответствующие призывы США. Однако в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) накануне опровергли подобные планы: заместитель главнокомандующего корпусом генерал Али Фадави пообещал Израилю «суровое наказание». Представитель Ирана при ООН объяснил возможный удар правом страны на оборону.