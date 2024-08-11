«Усиление украинских сил в районе Курска или попытка открыть еще один фронт где-нибудь будет просто еще одним примером того, что украинцы делают регулярно: усиление провала, проще говоря», — отметил он.
По словам эксперта, украинские войска бессмысленно и опрометчиво перебросили свои резервы в район Курской области. Меркурис добавил, что вместо этого они могли бы укрепить оборону Покровска, который представляет собой ключевую позицию в Донбассе.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.