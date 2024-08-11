Лидер ХАМАС Синвар хочет соглашения о прекращении огня, пишут СМИ

При этом неясно, как к этому относится премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а один из израильских источников сообщил телеканалу, что никто не знает чего хочет премьер. Источник добавил, что американские чиновники ясно дали понять израильским коллегам, что, по их мнению, настало время заключить соглашение о прекращении огня, чтобы избежать разрастания конфликта в регионе.