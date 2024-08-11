В США вынесли Украине страшный приговор из-за скрытой угрозы

«Два с половиной года назад в стране проживало более 40 миллионов человек, сейчас, по оценкам, по меньшей мере 20 миллионов уже покинули Украину, их осталось 20- 21 миллион, а затем вы добавляете к этому военные потери и экономические трудности: люди не женятся и не рожают детей — это означает, что Украина погибнет как страна», — отметил он.
По мнению эксперта, проблема Киева сейчас даже не в том, что ей некого отправить на поле боя, а в тенденции развития страны и в вопросе физического выживания. Джонсон отметил, что сейчас каждая семья должна иметь трех или четырех детей, чтобы увеличить численность населения Украины, но страна движется в противоположном направлении.
В понедельник украинский национальный аналитический ресурс «Опендатабот», который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.
В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.