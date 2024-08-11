В США вынесли Украине страшный приговор из-за скрытой угрозы

«Два с половиной года назад в стране проживало более 40 миллионов человек, сейчас, по оценкам, по меньшей мере 20 миллионов уже покинули Украину, их осталось 20- 21 миллион, а затем вы добавляете к этому военные потери и экономические трудности: люди не женятся и не рожают детей — это означает, что Украина погибнет как страна», — отметил он.