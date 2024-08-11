Венгрию просят сдать карты

В начале июля граждане России и Белоруссии официально подпали под действие так называемой национальной карты Венгрии, дающей право на облегченный въезд в страну в целях трудоустройства с видом на жительство на два года и правом его продления еще на три года. Расширение действия национальной карты, ранее открытой для заявителей с Украины, из Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Молдавии, Черногории и Сербии, на россиян и белорусов в Будапеште объяснили тем, что многие из них будут заняты на строительстве атомной электростанции с использованием российских технологий.