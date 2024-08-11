Фриман: Зеленский решил напасть на Курскую область из-за отчаяния Украины

«Заставит ли это [операция в Курской области] Россию вывести свои войска из активных операций, которые существенно повлияют на ее нынешние достижения в Донецке? Пока российское наступление на Покровск ни в коем разе не остановилось. В последние несколько дней оно даже ускорилось», — сказал Taggesschau военный аналитик Майкл Кофман.