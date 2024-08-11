Президент Сербии обвинил оппозицию в подготовке государственного переворота

В конце минувшей недели Александр Вучич объявил, что из России по официальным каналам поступила информация о готовящихся в Сербии массовых беспорядках с целью осуществления госпереворота. В тот же день глава сербского МВД Ивица Дачич сообщил, что полиция и главная спецслужба страны BIA арестовали четырех человек «по подозрению в подготовке беспорядков и насилия во время предстоящего митинга в Белграде». А в близких к властям СМИ появилась информация о «проводимой западными спецслужбами операции по свержению Александра Вучича под кодовым названием “Падение стены”». В день же проведения белградского митинга в BIA были вызваны двое его организаторов, где их, по словам самих оппозиционеров, «предупредили о последствиях нарушения закона и правопорядка».