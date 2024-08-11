Байден заявил об угрозе региональной войны на Ближнем Востоке

Журналисты спросили Байдена о возможности прекращения огня в конфликте Израиля и ХАМАС до того, как он покинет свой пост. «Это все еще возможно. План, который я составил, одобренный G7, одобренный Советом Безопасности ООН и так далее, по-прежнему жизнеспособен. И я работаю буквально каждый божий день — и вся моя команда — над тем, чтобы это [конфликт] не переросло в региональную войну. Но это легко может перерасти», — ответил президент США.