Премьер Грузии выразил разочарование отношениями с США

«У меня была встреча с сенатором, конгрессменом, на встрече присутствовал и посол США. Интересная деталь состоит в том, что никто из них не упомянул закон о прозрачности. Что касается других вопросов, я выразил свое разочарование и обеспокоенность в связи с той ситуацией, которая касается грузино-американских отношений», — сказал он.