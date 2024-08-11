ХАМАС отложило возврат к переговорам о перемирии в Газе

9 августа египетский портал Al-Youm as-Sabia со ссылкой на источник утверждал, что ХАМАС передало посредникам свои условия для заключения соглашения о перемирии в секторе Газа с Израилем, они включают требование об освобождении ряда видных палестинских заключенных: в частности, одного из лидеров движения ФАТХ Марвана Баргути и генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Ахмеда Саадата. ХАМАС, подчеркивал тогда источник портала, заинтересовано в продолжении переговоров с Израилем, но «при условии наличия у другой стороны реальной политической воли» и в случае, если власти еврейского государства уполномочат членов делегации принять участие в консультациях и заключить соглашение.