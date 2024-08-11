Захарова призвала МАГАТЭ остановить ядерный террор континента Киевом

9 августа на ЗАЭС сообщили, что электростанция не пострадала после очередного обстрела со стороны ВСУ, работа идет в штатном режиме. В тот же день директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время телефонного разговора с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси отметил, что действия ВСУ создают прямую угрозу для развития всей мировой энергетики.