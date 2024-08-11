Захарова призвала МАГАТЭ остановить ядерный террор континента Киевом

«Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении? Террористы в Киеве под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность, теперь они принялись за ядерный террор континента», — написала дипломат в Telegram-канале.
Чуть ранее этим вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошло возгорание в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Энергодара. На месте происшествия работают сотрудники МЧС РФ.
9 августа на ЗАЭС сообщили, что электростанция не пострадала после очередного обстрела со стороны ВСУ, работа идет в штатном режиме. В тот же день директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время телефонного разговора с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси отметил, что действия ВСУ создают прямую угрозу для развития всей мировой энергетики.
Ранее, 6 августа, российские военнослужащие обеспечили безопасную плановую 21-ю ротацию наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС. При осмотре дороги саперы зафиксировали иностранные взрывоопасные боеприпасы, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов со стороны ВСУ в непосредственной близости от станции.
26 июля эксперты МАГАТЭ заявили, что ситуация в сфере безопасности на ЗАЭС остается по-прежнему крайне сложной. Отмечалось, что специалисты в течение определенного времени наблюдали за ходом ремонта компонентов главного трансформатора третьего реакторного блока, который был разобран для технического обслуживания.
До этого, 12 июля, президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким заявил, что отсутствие реакции на удары по Запорожской атомной электростанции со стороны тех, кто поддерживает Киев, является большой ошибкой. По словам главы государства, обеспечение безопасности региона и граждан является ключевым вопросом.
ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.