Шор раскритиковал курс Санду на милитаризацию Молдавии

Как показал опубликованный в июле опрос, который провел Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) по заказу румынской компании Independent news, 58% граждан Молдавии против вступления страны в НАТО, а поддержали бы присоединение к альянсу только 26%. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако Санду и премьер республики Дорин Речан заявляют о якобы военной угрозе со стороны России и высказываются за активизацию сотрудничества с НАТО. В стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Милитаризацию в период экономического кризиса и роста уровня бедности в стране жестко критикует оппозиция, власти Гагаузской автономии и непризнанного Приднестровья.