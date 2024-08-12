Шор раскритиковал курс Санду на милитаризацию Молдавии

КИШИНЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Лидер блока оппозиционных партий Молдавии «Победа» Илан Шор подверг критике президента Майю Санду за милитаризацию страны, в конституции которой прописан нейтралитет. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя решение Эстонии закупить бронетранспортеры для молдавской армии.
«Когда кажется, что падать ниже уже некуда, режим Санду снова удивляет. Эстония закупит для Молдовы бронетехнику и военное оборудование на €120 млн. Покупку профинансируют за счет Европейского фонда мира. Эстония?! Кишиневу пришлось прибегнуть к помощи мощной сверхдержавы, чтобы обеспечить страну “самым необходимым” — бронетехникой? Санду не терпится ввязаться в войну? Это необходимо прекратить», — написал Шор.
Оппозиционные партии Молдавии выразили обеспокоенность тем, что республику, несмотря на нейтралитет, Запад втягивает в конфликт на Украине. Как заявил бывший премьер-министр республики, лидер оппозиционной Партии развития и объединения Ион Кику в эфире телеканала Rlive, Молдавия превратилась в хаб для самолетов НАТО, которые перевозят отнюдь не гуманитарные грузы.
Как показал опубликованный в июле опрос, который провел Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) по заказу румынской компании Independent news, 58% граждан Молдавии против вступления страны в НАТО, а поддержали бы присоединение к альянсу только 26%. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако Санду и премьер республики Дорин Речан заявляют о якобы военной угрозе со стороны России и высказываются за активизацию сотрудничества с НАТО. В стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Милитаризацию в период экономического кризиса и роста уровня бедности в стране жестко критикует оппозиция, власти Гагаузской автономии и непризнанного Приднестровья.