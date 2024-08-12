В Киеве сообщили, что ждут грандиозного ответа на атаки в Курской области

Times ранее назвала атаку на Курскую область самым рискованным решением президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что она застала врасплох как Москву, так и союзников Киева на Западе. О том, что администрация США заранее не была осведомлена о планах ВСУ в Курской области, говорила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в то же время добавив, что Вашингтон «поддерживает Украину, поскольку она защищает себя от российской агрессии». В Госдепе заявили, что Украина сама решает, какие операции проводить и какие цели преследовать. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью действий ВСУ усиление позиций на переговорах.