Колумбус
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Демешин сегодня проведёт прямую линию в социальных сетях

Врио губернатора Хабаровского края в прямом эфире ответит на вопросы пользователей.

Источник: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин в понедельник, 12 августа, проведёт очередную прямую линию в социальных сетях. Задать вопросы и получить на них ответы можно в официальных группах Дмитрия Демешина во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и в Telegram Дмитрия Демешина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Друзья, 12 августа в 19:00 вновь отвечу на ваши вопросы в прямом эфире на площадках социальных сетей, — написал врио губернатора в своём канале в мессенджере Телеграм. — За три месяца моей работы у нас с вами выстраивается очень хороший диалог. Не все проблемы я могу увидеть, не везде ещё успел побывать. Но многое из того, с чем вы обращаетесь, удаётся решить. Расскажу, что уже сделано. Узнаю, что еще предстоит. Уверен, обратная связь становится отличным инструментом — чтобы вместе мы делали наш Хабаровский край лучше.

Вопросы на прямую линию принимаются в комментариях к этому посту.


Напомним, назначенный президентом России временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе своей первой прямой линии в социальных сетях ответил на сложившейся в обществе запрос на справедливость.

Такую оценку выступлению Дмитрия Демешина дали эксперты федерального и регионального уровней. 15 июля жители нашего региона задали главе территории свыше семи с половиной тысяч вопросов.