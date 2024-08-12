Дмитрий Демешин сегодня проведёт прямую линию в социальных сетях

— Друзья, 12 августа в 19:00 вновь отвечу на ваши вопросы в прямом эфире на площадках социальных сетей, — написал врио губернатора в своём канале в мессенджере Телеграм. — За три месяца моей работы у нас с вами выстраивается очень хороший диалог. Не все проблемы я могу увидеть, не везде ещё успел побывать. Но многое из того, с чем вы обращаетесь, удаётся решить. Расскажу, что уже сделано. Узнаю, что еще предстоит. Уверен, обратная связь становится отличным инструментом — чтобы вместе мы делали наш Хабаровский край лучше.