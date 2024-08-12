Дмитрий Демешин сегодня проведёт прямую линию в социальных сетях

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин в понедельник, 12 августа, проведёт очередную прямую линию в социальных сетях. Задать вопросы и получить на них ответы можно в официальных группах Дмитрия Демешина во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и в Telegram Дмитрия Демешина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Друзья, 12 августа в 19:00 вновь отвечу на ваши вопросы в прямом эфире на площадках социальных сетей, — написал врио губернатора в своём канале в мессенджере Телеграм. — За три месяца моей работы у нас с вами выстраивается очень хороший диалог. Не все проблемы я могу увидеть, не везде ещё успел побывать. Но многое из того, с чем вы обращаетесь, удаётся решить. Расскажу, что уже сделано. Узнаю, что еще предстоит. Уверен, обратная связь становится отличным инструментом — чтобы вместе мы делали наш Хабаровский край лучше.
Вопросы на прямую линию принимаются в комментариях к этому посту.
Напомним, назначенный президентом России временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе своей первой прямой линии в социальных сетях ответил на сложившейся в обществе запрос на справедливость.
Такую оценку выступлению Дмитрия Демешина дали эксперты федерального и регионального уровней. 15 июля жители нашего региона задали главе территории свыше семи с половиной тысяч вопросов.