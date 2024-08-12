Два бизнес-мероприятия пройдут в Хабаровске 23−24 августа

В Хабаровске пройдут два бизнес-мероприятия: VI Дальневосточный форум предпринимателей и Межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла на Амуре». Они состоятся
В мероприятиях планируется участие около 1,5 тысячи представителей бизнеса, власти, деловых и общественных объединений, госкорпораций, а также экспертов в области розничной и электронной торговли. Программа Дальневосточного форума предпринимателей составлена по запросу регионального бизнес-сообщества.
«Планируются стратегические сессии и круглые столы по развитию малого бизнеса, приграничной логистики, технологического предпринимательства и взаимодействия с крупными корпорациями. Обсудят снятие административных барьеров, поддержку молодежного, женского и социального предпринимательства, а также местных производителей под брендом “Сделано в Хабаровском крае”. Участники смогут представить свою продукцию на выставке-ярмарке», — рассказали в правительстве Хабаровского края.
В Хабаровском крае впервые пройдет Межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла на Амуре», завершая серию ритейл-событий в Благовещенске и Хэйхэ (КНР). Подробности и регистрация доступны на сайте VI Дальневосточного форума предпринимателей.