Колумбус
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два бизнес-мероприятия пройдут в Хабаровске 23−24 августа

VI Дальневосточный форум предпринимателей совместно с Днями ритейла на Амуре проведут в преддверии ВЭФ.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске пройдут два бизнес-мероприятия: VI Дальневосточный форум предпринимателей и Межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла на Амуре». Они состоятся 23—24 августа и будут посвящены вовлечению малого и среднего бизнеса в технологический суверенитет, поддержке региональных брендов, развитию приграничной логистики и транспортной инфраструктуры, а также текущей ситуации на розничном рынке и трендам электронной торговли. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В мероприятиях планируется участие около 1,5 тысячи представителей бизнеса, власти, деловых и общественных объединений, госкорпораций, а также экспертов в области розничной и электронной торговли. Программа Дальневосточного форума предпринимателей составлена по запросу регионального бизнес-сообщества.

«Планируются стратегические сессии и круглые столы по развитию малого бизнеса, приграничной логистики, технологического предпринимательства и взаимодействия с крупными корпорациями. Обсудят снятие административных барьеров, поддержку молодежного, женского и социального предпринимательства, а также местных производителей под брендом “Сделано в Хабаровском крае”. Участники смогут представить свою продукцию на выставке-ярмарке», — рассказали в правительстве Хабаровского края.

В Хабаровском крае впервые пройдет Межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла на Амуре», завершая серию ритейл-событий в Благовещенске и Хэйхэ (КНР). Подробности и регистрация доступны на сайте VI Дальневосточного форума предпринимателей.