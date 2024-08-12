Два бизнес-мероприятия пройдут в Хабаровске 23−24 августа

В Хабаровске пройдут два бизнес-мероприятия: VI Дальневосточный форум предпринимателей и Межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла на Амуре». Они состоятся 23—24 августа и будут посвящены вовлечению малого и среднего бизнеса в технологический суверенитет, поддержке региональных брендов, развитию приграничной логистики и транспортной инфраструктуры, а также текущей ситуации на розничном рынке и трендам электронной торговли. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".