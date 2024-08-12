Губернатор в Москве обсудил реализацию нацпроектов в области промышленности

«Промпарки — это новые, современные заводы, которые будут заниматься выпуском продукции в рамках технологических приоритетов страны. Рассматриваем для их размещения существующие промплощадки в Красноярске, Сосновоборске, Ачинске, Канске, Минусинске, Назарове и Лесосибирске. Считаю важным объединить возможности и ресурсы Федерации и края, чтобы у нас появились новые точки роста экономики», — сказал Котюков на встрече.