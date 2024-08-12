Губернатор в Москве обсудил реализацию нацпроектов в области промышленности

Одной из центральных тем обсуждения между главой региона в качестве председателя комиссии Государственного Совета по направлению «Технологическое лидерство» и руководителем федерального ведомства стала реализация национальных проектов, которые курирует Минпроторг России: «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия» и «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».
Также на встрече стороны детально обсудили федеральные механизмы поддержки промышленных парков. Глава региона сообщил, что сейчас в крае готовится программа развития промышленных парков.
«Промпарки — это новые, современные заводы, которые будут заниматься выпуском продукции в рамках технологических приоритетов страны. Рассматриваем для их размещения существующие промплощадки в Красноярске, Сосновоборске, Ачинске, Канске, Минусинске, Назарове и Лесосибирске. Считаю важным объединить возможности и ресурсы Федерации и края, чтобы у нас появились новые точки роста экономики», — сказал Котюков на встрече.
По итогам мероприятия участники договорились детально рассмотреть национальные проекты в рамках работы комиссии.