Прокуратура требует от мэра Новосибирска уволить нового директора МУП «САХ»

Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву по итогам проверки исполнения городской администрацией законодательства о противодействии коррупции и о муниципальных унитарных предприятиях. Об этом в понедельник, 12 августа сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Поводом для внесённого представления послужило назначение Александра Южакова на должность руководителя МУП «Спецавтохозяйство» в июле текущего года. Как установили сотрудники прокуратуры, в момент назначения новый директор регоператора по обращению с ТКО также являлся руководителем четырёх и учредителем пяти коммерческих организаций, что противоречит действующему законодательству.
В связи с этим заместитель прокурора Новосибирской области потребовал от мэра расторгнуть трудовой договор с Александром Южаковым.
«Рассмотрение представления находится на контроле в прокуратуре области», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
Последние пять лет Южаков работал директором по экономике и финансам в ГК «Первый строительный фонд». До этого в разные годы он был топ-менеджером ООО «Русгидрострой», ОАО «Ростелеком» МРФ «Сибирь», ОАО «Сибирьтелеком» в Омском и Кемеровском филиалах.
Напомним, пост директора регоператора по обращению с ТКО стал вакантным после того, как весной 2024 года сотрудниками ФСБ был задержан прежний руководитель Андрей Зыков по уголовному делу о присвоении или растрате..
По версии следствия, он, используя своё служебное положение, заключил фиктивные договоры на оказание транспортных услуг с ИП, который, как выяснилось, принадлежит его гражданской супруге.
Центральный районный суд Новосибирска отправил Зыкова в СИЗО, а затем по ходатайству прокурора арестовал 11 принадлежащих ему объектов недвижимости, общей кадастровой стоимостью в 17,5 млн рублей, а также банковские счета его гражданской жены и её долей в уставных капиталах четырёх обществ.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что МУП «САХ» озвучило зарплаты водителей мусоровозов в Новосибирске.