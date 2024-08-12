Прокуратура требует от мэра Новосибирска уволить нового директора МУП «САХ»

Последние пять лет Южаков работал директором по экономике и финансам в ГК «Первый строительный фонд». До этого в разные годы он был топ-менеджером ООО «Русгидрострой», ОАО «Ростелеком» МРФ «Сибирь», ОАО «Сибирьтелеком» в Омском и Кемеровском филиалах.