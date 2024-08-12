Препятствий нет: строительство метро в Красноярске проверили краевые депутаты

Председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев: «Мы посмотрели производственные планы, сверили часы, увидели, какие работы разворачиваются на площадках — что уже готово, пройдено, а что еще предстоит. На улице Карла Маркса фактически начинается строительство котлована и вынос сетей. На Молокова это уже сделали, скоро начнутся производственные работы. Нашей задачей было посмотреть, насколько этапность строительства метро двигается по плану, и мы в этом убедились. Понятно, что горожанам придется немного потерпеть, ни один крупный инфраструктурный проект не обходится без неудобств, но в будущем мы получим высокотехнологичный транспортный комплекс, который облегчит жизнь горожан на много десятилетий вперед».