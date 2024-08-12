Препятствий нет: строительство метро в Красноярске проверили краевые депутаты

Подземка станет частью новой комплексной транспортной схемы Красноярска. Первый этап запланирован от остановочного пункта «Высотная» до «Улица Шахтеров» и включает 6 остановочных пунктов: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса», «Шахтеров».
Линия пройдет через центр, общая протяженность — около 11 км. Стоимость разработки проектных решений и выполнения комплекса строительно-монтажных работ — более 89 млрд руб.
Председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев: «Мы посмотрели производственные планы, сверили часы, увидели, какие работы разворачиваются на площадках — что уже готово, пройдено, а что еще предстоит. На улице Карла Маркса фактически начинается строительство котлована и вынос сетей. На Молокова это уже сделали, скоро начнутся производственные работы. Нашей задачей было посмотреть, насколько этапность строительства метро двигается по плану, и мы в этом убедились. Понятно, что горожанам придется немного потерпеть, ни один крупный инфраструктурный проект не обходится без неудобств, но в будущем мы получим высокотехнологичный транспортный комплекс, который облегчит жизнь горожан на много десятилетий вперед».
От ж/д вокзала до площади Революции планируется перенести около 5 км сетей связи; 850 м освещения; более 320 м трубопроводов и городской канализации; проведут реконструкцию сети для троллейбусов.
Заместитель руководителя дирекции по строительству метротрамвая ГПКК «Центр транспортной логистики» Павел Стадниченко говорит, перекрытие улиц нужно, чтобы можно было вести строительство дальше: «На рабочей площадке “Улица Шахтеров” в настоящий момент устроен монтажный котлован, смонтированы два тоннелепроходческих механизированных комплекса, которые обеспечат горную проходку и устройство тоннеля. Экспертиза на начало проходки на Шахтеров уже есть. Теперь нам нужно сделать всё необходимое, чтобы котлован на Маркса был полностью готов к приходу тоннелепроходческого комплекса».
Депутат Егор Васильев подчеркнул, что метро — это самый масштабный инфраструктурный проект в Красноярске: «Он очень финансово ёмкий, и наша задача как депутатов следить, как используются федеральные и краевые деньги, как метростроители подходят к своему делу, ведут работы. Серьезных препятствий в строительстве метро нет. Фактически развернут большой промышленный комплекс. Сама технология строительства — это производство с высокотехнологичным оборудованием, с большим коллективом. И основная задача сейчас — непреклонно, поэтапно двигаться к воплощению в жизнь этого проекта».