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США отправят на Ближний Восток атомную подлодку и ускорят переброску авианосца

Глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом подтвердил поддержку со стороны США и рассказал об усилении американской группировки на Ближнем Востоке. Он распорядился направить в регион атомную подлодку Georgia, оснащенную управляемыми ракетами.

Источник: U.S. Navy

Глава Пентагона также приказал ускорить переход авианосной ударной группы с авианосцем Abraham Lincoln в зону ответственности Центрального командования. Предполагается, что он «дополнит возможности» уже находящейся в регионе авианосной группы с авианосцем Theodore Roosevelt. Ранее сообщалось, что одна авианосная группа должна сменить другую.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства в Тегеране председателя политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и убийства в Бейруте одного из командиров военного крыла ливанского движения «Хезболла» Фуада Шукра. Иран, «Хамас» и «Хезболла» считают виновным Израиль. Иранские власти и «Хезболла» грозили нанести ответный удар по Израилю.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Переговорная реанимация».

НАТО