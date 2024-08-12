США отправят на Ближний Восток атомную подлодку и ускорят переброску авианосца

Глава Пентагона также приказал ускорить переход авианосной ударной группы с авианосцем Abraham Lincoln в зону ответственности Центрального командования. Предполагается, что он «дополнит возможности» уже находящейся в регионе авианосной группы с авианосцем Theodore Roosevelt. Ранее сообщалось, что одна авианосная группа должна сменить другую.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства в Тегеране председателя политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и убийства в Бейруте одного из командиров военного крыла ливанского движения «Хезболла» Фуада Шукра. Иран, «Хамас» и «Хезболла» считают виновным Израиль. Иранские власти и «Хезболла» грозили нанести ответный удар по Израилю.
О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Переговорная реанимация».