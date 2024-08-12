Китай заинтересовался борьбой с дронами на фоне конфликта Москвы и Киева

Помимо того газета часто писала о применении дронов в конфликте на Украине и в секторе Газа, отмечая, что «иностранные военные обычно используют способы обнаружения, радиоэлектронного подавления… и другие средства для осуществления операций против БПЛА и часто достигают хороших результатов». Командование армии призвало создать «более умные и высокоэффективные» системы борьбы с дронами.