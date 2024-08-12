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Андрей Травников назначил нового главу аппарата губернатора Новосибирской области

На должность назначен Денис Васильевич Костров.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания объявил о назначении нового руководителя аппарата губернатора.

«На эту должность назначен Денис Васильевич Костров. Многим он хорошо известен», — сказал Травников.

Ранее Костров занимал должность начальника управления протокольного обеспечения администрации губернатора и правительства Новосибирской области, а также был помощником губернатора. До его назначения исполняющей обязанности руководителя аппарата губернатора была Екатерина Райхман.

Напомним, что в июне пост министра сельского хозяйства Новосибирской области покинул Евгений Лещенко, который объяснил уход со своей должности состоянием здоровья.