Андрей Травников назначил нового главу аппарата губернатора Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания объявил о назначении нового руководителя аппарата губернатора.
«На эту должность назначен Денис Васильевич Костров. Многим он хорошо известен», — сказал Травников.
Ранее Костров занимал должность начальника управления протокольного обеспечения администрации губернатора и правительства Новосибирской области, а также был помощником губернатора. До его назначения исполняющей обязанности руководителя аппарата губернатора была Екатерина Райхман.
Напомним, что в июне пост министра сельского хозяйства Новосибирской области покинул Евгений Лещенко, который объяснил уход со своей должности состоянием здоровья.