В Белгородской области сообщили о тревожной активности ВСУ на границе. Военная операция, день 901-й

8:20 Минобороны показало удар вертолетов по курскому приграничью: «Винтокрылые рептилии громят позиции ВСУ».
8:15 Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал безрассудным вчерашний удар украинского дрона по Запорожской АЭС.
«Эти безрассудные нападения ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и повышают риск ядерной аварии. Они должны быть прекращены немедленно», — призвал он.
ВСУ атаковали 11 августа город Энергодар, во время обстрела дрон-камикадзе попал по стоящим в отдалении от станции охладительным системам. Повреждена нефункционирующая башенная градирня, угрозы для энергоблоков нет.
8:10 За ночь над Россией сбили 18 дронов: 11 дронов — над Курской, пять — над Белгородской и два -над Воронежской областями — Минобороны.
8:05 ❗В белгородском Краснояружском районе объявили эвакуацию из-за тревожной активности ВСУ на границе — глава региона Вячеслав Гладков.
«У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей».
Этот район примыкает к российско-украинской границе и зоне боевых действий в Курской области.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 901-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.