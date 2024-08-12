В Белгородской области сообщили о тревожной активности ВСУ на границе. Военная операция, день 901-й

«У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей».