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Первая партия гуманитарной помощи из Екатеринбурга доставлена в Курск

В Курске представители Народного фронта из Свердловской области передали беспилотные летательные аппараты бойцам группировки войск «Север».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского Народного фронта, гуманитарную помощь передал руководитель регионального отделения организации Вадим Савин. Ей стали квадрокоптеры с тепловизором.

Это первая партия, доставленная из Екатеринбурга в Курскую область. Сейчас представители Народного фронта определяют, какую помощь оказывать дальше, ознакомившись с обстановкой в Курске и пообщавшись с бойцами.

Напомним, в ночь на 11 августа ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Курску — обломки одной из ракет упали на многоэтажный дом. Масштабной атаке дронов подверглись Белгородская и Воронежская области. В МИД РФ пообещали жесткий ответ Украине за атаку российских регионов.