Первая партия гуманитарной помощи из Екатеринбурга доставлена в Курск

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского Народного фронта, гуманитарную помощь передал руководитель регионального отделения организации Вадим Савин. Ей стали квадрокоптеры с тепловизором.
Это первая партия, доставленная из Екатеринбурга в Курскую область. Сейчас представители Народного фронта определяют, какую помощь оказывать дальше, ознакомившись с обстановкой в Курске и пообщавшись с бойцами.
Напомним, в ночь на 11 августа ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Курску — обломки одной из ракет упали на многоэтажный дом. Масштабной атаке дронов подверглись Белгородская и Воронежская области. В МИД РФ пообещали жесткий ответ Украине за атаку российских регионов.