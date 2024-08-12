В Сербии рассказали, кто угрожает жизни Вучича

Вулин ранее высказал уверенность, что после покушений на премьера Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа президент Сербии также находится в опасности.
«Вучич — человек, чья жизнь находится под угрозой со стороны тех, кто хотел бы, чтобы Сербия перестала быть военно-нейтральной, ввела санкции против РФ, признала независимость Косово и отказалась от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Таких (угрожающих — ред.) немало, но ни одного из них нет на Востоке», — заявил в разговоре с агентством Вулин, который ранее последовательно возглавлял минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии (БИА).
Вучич находится и под угрозой со стороны наркокланов, которые мы раскрыли, чьи члены находятся в бегах.
Он подчеркнул, что такие большие ОПГ никогда не возникают без поддержки мощных спецслужб, поэтому призвал к повышению мер безопасности главы сербского государства.