В Сербии рассказали, кто угрожает жизни Вучича

«Вучич — человек, чья жизнь находится под угрозой со стороны тех, кто хотел бы, чтобы Сербия перестала быть военно-нейтральной, ввела санкции против РФ, признала независимость Косово и отказалась от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Таких (угрожающих — ред.) немало, но ни одного из них нет на Востоке», — заявил в разговоре с агентством Вулин, который ранее последовательно возглавлял минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии (БИА).