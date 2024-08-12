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В Сербии рассказали, кто угрожает жизни Вучича

БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. Жизни президента Сербии Александра Вучича угрожают противники его политики и международные наркокланы, которые пользуются поддержкой иностранных спецслужб, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Источник: Reuters

Вулин ранее высказал уверенность, что после покушений на премьера Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа президент Сербии также находится в опасности.

«Вучич — человек, чья жизнь находится под угрозой со стороны тех, кто хотел бы, чтобы Сербия перестала быть военно-нейтральной, ввела санкции против РФ, признала независимость Косово и отказалась от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Таких (угрожающих — ред.) немало, но ни одного из них нет на Востоке», — заявил в разговоре с агентством Вулин, который ранее последовательно возглавлял минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии (БИА).

Вучич находится и под угрозой со стороны наркокланов, которые мы раскрыли, чьи члены находятся в бегах.

Александр Вулин
вице-премьер Сербии

Он подчеркнул, что такие большие ОПГ никогда не возникают без поддержки мощных спецслужб, поэтому призвал к повышению мер безопасности главы сербского государства.