Александр Карелин и Игорь Кобзев обсудили мероприятия молодежного форума «Байкал»

На встрече также присутствовал депутат областного парламента Даниил Литвинов. Стороны обсудили проведение международного молодежного форума «Байкал», официальное открытие которого состоится завтра.
По информации пресс-службы областного Правительства, член комитета Совета Федерации по международным делам Александр Карелин посетит международный молодежный форум «Байкал», где проведет два открытых диалога: с участниками форума и с молодыми политиками.
«В Иркутской области серьезно относятся к молодежи, к тем возможностям, которые связаны с ее развитием. Отмечу, что не во всех субъектах Российской Федерации есть отдельное министерство по молодежной политике. На встречах с молодежью я буду это подчеркивать, также обсудим важность участие молодых людей в экономике, в общественном секторе, что от них зависит очень многое», — рассказал Александр Карелин.
Кроме того, Губернатор Приангарья Игорь Кобзев рассказал об участии региона в федеральном проекте «Пять морей и озеро Байкал», о туристическом потенциале, о развитии спорта и спортивной инфраструктуры. Обсуждался чемпионат России по боксу, который пройдет в Иркутске с 2 по 12 октября 2024 года во Дворце спорта «Труд». Также говорили об Иркутском военном суворовском училище. Александр Карелин планирует его посетить.
«Знаю, что Александр Карелин с большим уважением относится к молодежному движению, может мотивировать молодежь. Я уверен, что встречи станут незабываемыми для ребят. Хочу поблагодарить за внимание к молодому поколению Иркутской области», — отметил Игорь Кобзев.
Напомним, Международный молодежный форум «Байкал» пройдет с 12 по 16 августа 2024 года в заливе Мухор, на берегу Малого моря. В этом году участниками события станут 600 человек. Главная тема форума в 2024 году — «Цели устойчивого развития», которая включает в себя несколько направлений: туризм, предпринимательство, молодежные сообщества и диалог культур.