Александр Карелин и Игорь Кобзев обсудили мероприятия молодежного форума «Байкал»

«В Иркутской области серьезно относятся к молодежи, к тем возможностям, которые связаны с ее развитием. Отмечу, что не во всех субъектах Российской Федерации есть отдельное министерство по молодежной политике. На встречах с молодежью я буду это подчеркивать, также обсудим важность участие молодых людей в экономике, в общественном секторе, что от них зависит очень многое», — рассказал Александр Карелин.