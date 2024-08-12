Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Днем ВВС

— История нашей страны хранит много свидетельств ратных подвигов легендарных летчиков. Таких, как знаменитые «Ночные ведьмы» из авиаполка Евдокии Бершанской, которые сражались с врагом в годы Великой Отечественной войны, — написал глава региона в своих соцсетях.