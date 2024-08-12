Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Днем ВВС

— История нашей страны хранит много свидетельств ратных подвигов легендарных летчиков. Таких, как знаменитые «Ночные ведьмы» из авиаполка Евдокии Бершанской, которые сражались с врагом в годы Великой Отечественной войны, — написал глава региона в своих соцсетях.
Сейчас специалисты ВВС продолжают достойно нести службу, в том числе в зоне СВО. Каждый день они показывают свой профессионализм, мужество и отвагу.
Напомним, День Военно-воздушных сил России отмечается ежегодно 12 августа. Этот праздник учрежден указом Президента Российской Федерации от 29 августа 1997 года, пояснили «НИА-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.