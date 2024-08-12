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Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Днем ВВС

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают ветераны, летчики, штурманы и специалисты инженерно-технических служб. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пожелал военнослужащим крепкого здоровья, благополучия и удачи.

— История нашей страны хранит много свидетельств ратных подвигов легендарных летчиков. Таких, как знаменитые «Ночные ведьмы» из авиаполка Евдокии Бершанской, которые сражались с врагом в годы Великой Отечественной войны, — написал глава региона в своих соцсетях.

Сейчас специалисты ВВС продолжают достойно нести службу, в том числе в зоне СВО. Каждый день они показывают свой профессионализм, мужество и отвагу.

Напомним, День Военно-воздушных сил России отмечается ежегодно 12 августа. Этот праздник учрежден указом Президента Российской Федерации от 29 августа 1997 года, пояснили «НИА-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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