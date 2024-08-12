Правила присвоения статуса беженца изменились в Казахстане

При этом если лицо в течение трех месяцев после отправления ему копии решения о признании его беженцем не явилось в местный исполнительный орган за получением удостоверения беженца и поступило уведомление о том, что данное лицо по указанному им адресу не пребывает, или получена информация о выезде данного лица за пределы Казахстана либо другая достоверная информация, подтверждающая нахождение лица за пределами РК, местный исполнительный орган аннулирует свое решение о присвоении статуса беженца.