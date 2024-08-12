Российских летчиков знает весь мир — Аксенов

«У отечественной авиации богатая и славная история. Имена многих наших прославленных летчиков знает весь мир. Мастерство советских асов, талант инженеров и конструкторов, самоотверженный труд рабочих авиазаводов стали важным фактором Великой Победы», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, сегодня российские пилоты продолжают боевые традиции предшественников, они громят позиции противника в зоне проведения спецоперации, наносят удары по вражеским тылам. Аксенов назвал господство в воздухе — ключом к победе.
Также он напомнил слова выдающегося советского авиаконструктора генерал-майор-инженера Владимира Мясищева: «Мало полюбить небо, надо, чтобы небо полюбило тебя. А оно любит смелых, знающих, трудолюбивых».
«Сегодня праздник именно таких людей, любимцев и защитников русского неба. Истинных героев нашей страны. День Военно-воздушных сил России», — написал глава РК, пожелав личному составу, ветеранам ВВС, а также всем, кто связан с военной авиацией, здоровья, благополучия и новых успехов в служении Российской Федерации.
В конце июля сообщалось, что командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш был назначен заместителем главкома ВКС России.