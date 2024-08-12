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Российских летчиков знает весь мир — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости Крым. Имена российских, советских летчиков знает весь мир. Сегодня наши пилоты достойно продолжают боевые традиции предшественников и громят врага в зоне спецоперации. Об этом заявил в своем поздравлении личному составу и ветеранам ВВС РФ с профессиональным праздником глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«У отечественной авиации богатая и славная история. Имена многих наших прославленных летчиков знает весь мир. Мастерство советских асов, талант инженеров и конструкторов, самоотверженный труд рабочих авиазаводов стали важным фактором Великой Победы», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, сегодня российские пилоты продолжают боевые традиции предшественников, они громят позиции противника в зоне проведения спецоперации, наносят удары по вражеским тылам. Аксенов назвал господство в воздухе — ключом к победе.

Также он напомнил слова выдающегося советского авиаконструктора генерал-майор-инженера Владимира Мясищева: «Мало полюбить небо, надо, чтобы небо полюбило тебя. А оно любит смелых, знающих, трудолюбивых».

«Сегодня праздник именно таких людей, любимцев и защитников русского неба. Истинных героев нашей страны. День Военно-воздушных сил России», — написал глава РК, пожелав личному составу, ветеранам ВВС, а также всем, кто связан с военной авиацией, здоровья, благополучия и новых успехов в служении Российской Федерации.

В конце июля сообщалось, что командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш был назначен заместителем главкома ВКС России.

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