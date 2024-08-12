Российских летчиков знает весь мир — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости Крым. Имена российских, советских летчиков знает весь мир. Сегодня наши пилоты достойно продолжают боевые традиции предшественников и громят врага в зоне спецоперации. Об этом заявил в своем поздравлении личному составу и ветеранам ВВС РФ с профессиональным праздником глава Крыма Сергей Аксенов.