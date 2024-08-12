Вольфович и Шойгу проведут консультации по вопросам безопасности

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Вопросы безопасности обсудят во время консультаций в Москве Советы безопасности Беларуси и России, также пройдет рабочая встреча секретарей Совбезов двух стран Александра Вольфовича и Сергея Шойгу, сообщили Sputnik в госсекретариате Совбеза в понедельник.
«12 августа в Москве пройдут консультации аппаратов Совбезов Беларуси и России», — сообщили Sputnik в Госсекретариате.
Вольфович во время рабочего визита в Москву также посетит международную военно-технический форум «Армия-2024».