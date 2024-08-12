Губернатор Воронежской области поздравил военных летчиков с Днем ВВС

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и спикер регионального парламента Владимир Нетесов поздравили военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил России. Поздравление опубликовала пресс-служба облправительства в понедельник, 12 августа.
— Исключительное мастерство и мужество, крепость духа и любовь к Родине — качества наших военных летчиков, которые заслуживают искреннего восхищения. Всю историю этого рода войск по праву можно назвать выдающейся. Воронежская область дорожит причастностью к ней. В 1930—1950-е годы наш авиазавод выпускал лучшие штурмовики и бомбардировщики. Сегодня регион продолжает активно способствовать повышению потенциала ВВС страны, в том числе воспитанию молодых кадров для военной авиации, — отметили первые лица региона.
Александр Гусев и Владимир Нетесов подчеркнули, что наши земляки сейчас доблестно служат Отечеству в рядах военной авиации, а органы власти области совместно с Министерством обороны и командованием дислоцированных подразделений прилагают усилия, чтобы достойные условия жизни военных летчиков на земле помогали им с честью решать учебные и боевые задачи в небе.
— Боевых задач в последнее время стало значительно больше. При этом мы видим, что приказы Верховного Главнокомандующего и волю народа военнослужащие ВВС России исполняют безупречно и героически. Выражаем глубокую признательность всем, кто причастен к укреплению славы Военно-воздушных сил, за самоотверженное служение Отечеству и преданность избранному делу. С праздником вас, уважаемые друзья! Желаем семейного счастья, удачи и покорения новых высот! Пусть девиз Валерия Чкалова «если быть, то быть первым» остается для вас главным жизненным ориентиром, — говорится в поздравлении губернатора и председателя Воронежской областной думы.
Справка РИА «Воронеж»
Праздник, посвященный именно Военно-воздушным силам России, появился в 1997 году. Дата была выбрана в честь издания приказа о введении в действие штата воздухоплавательной части главного управления Генерального штаба 12 августа 1912 года. В соответствии с указом, мероприятия, посвященные Дню ВВС, проводились в третье воскресенье августа — в День Воздушного флота России. В 2006 году дата была закреплена в указе Президента Владимира Путина. После создания в 2015 году Воздушно-космических сил России (ВКС РФ), в состав которых вошли ВВС, праздник стал отмечаться и как День ВКС. В эту дату поздравления принимают все, кто так или иначе связан с военной авиацией: летчики, ветераны, инженеры и технические специалисты, студенты и преподаватели профильных образовательных учреждений.