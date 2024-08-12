Губернатор Воронежской области поздравил военных летчиков с Днем ВВС

Праздник, посвященный именно Военно-воздушным силам России, появился в 1997 году. Дата была выбрана в честь издания приказа о введении в действие штата воздухоплавательной части главного управления Генерального штаба 12 августа 1912 года. В соответствии с указом, мероприятия, посвященные Дню ВВС, проводились в третье воскресенье августа — в День Воздушного флота России. В 2006 году дата была закреплена в указе Президента Владимира Путина. После создания в 2015 году Воздушно-космических сил России (ВКС РФ), в состав которых вошли ВВС, праздник стал отмечаться и как День ВКС. В эту дату поздравления принимают все, кто так или иначе связан с военной авиацией: летчики, ветераны, инженеры и технические специалисты, студенты и преподаватели профильных образовательных учреждений.