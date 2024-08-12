Мастер-план Владивостока в действии: что реализуют уже в 2024 году

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил нам разработать 25 мастер-планов дальневосточных городов. Появилась уникальная историческая возможность перестроить Дальний Восток России, создать условия для комфортной жизни людей. Владивосток — столица Дальнего Востока, его экономический и морской центр. Город стал одним из центров притяжения туристов из других регионов и стран. Открываются новые предприятия, создаются рабочие места, приезжают специалисты разного профиля. Молодые люди со всей России поступают в дальневосточные вузы, чтобы получать образование. Каждый год здесь проходит Восточный экономический форум (16+) — мероприятие международного масштаба. Нужно сделать Владивосток еще более удобным городом для тех, кто в нем живет, и тех, кто приезжает работать и отдыхать», — сказал заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.