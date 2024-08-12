Мастер-план Владивостока в действии: что реализуют уже в 2024 году

В числе ключевых проектов, которые будут реализованы в рамках мастер-плана Владивостока уже в 2024 году, — обновление электротранспорта, ремонт объектов культурного наследия в историческом центре, развитие улично-дорожной сети, капитальный ремонт общеобразовательных и спортивных объектов, благоустройство общественных пространств, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу дальневосточного полпредства.
На средства специального казначейского кредита в рамках мастер-плана во Владивостоке реализуется второй этап благоустройства набережной Спортивной гавани. Уже в этом году из мостовой территории общественное пространство превратится в полноценный парк у моря, где можно будет комфортно проводить время.
Также мэрия создает новые общественные пространства, связанные со спортом и активным отдыхом. На острове Русском до конца лета появится новая велодорожка длиной четыре километра, которая соединится с уже существующей на мысе Ахлестышева. Таким образом, у велосипедистов и роллеров будет возможность пользоваться непрерывным пространством, длина которого составит 6 километров.
Вместе с тем, в самом центре Владивостока — на Океанском проспекте, 19 В, появится современный спортивный комплекс. На первом этаже здания расположится зал художественной гимнастики площадью около 500 квадратных метров. На цокольном этаже разместится зал для смешанных единоборств и ряд технических и административных помещений. Планируется, что спортивный комплекс также будет использоваться для проведения соревнований по различным видам спорта.
Активно в городе идут работы по модернизации муниципальных учреждений образования. Работы включают в себя капитальный ремонт школ № 21, 79, 80 и центра образования «Ступени». Также благодаря средствам казначейского кредита в рамках мастер-плана ведется капитальный ремонт корпуса лицея № 3 по адресу ул. Главная, д. 39 и здания детского сада по адресу ул. Постышева, д. 7.
В рамках реализации федеральной программы администрацией Владивостока был получен специальный казначейский кредит на приобретение 16 современных троллейбусов. Главная особенность этих машин — автономный ход. Транспорт работает как от контактной сети, так и от тяговых батарей. Это дает возможность в будущем продлить маршрут троллейбуса до микрорайона Снеговая Падь — от кольца Багратиона, по периметру микрорайона и обратно под контактную сеть.
Помимо троллейбусов на средства специального казначейского кредита, выделенного из федерального бюджета для реализации мастер-плана, в январе 2024 года администрация Владивостока приобрела 20 новых автобусов отечественного производства марок ЛиАЗ и ПАЗ для муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1». Это также повысит качество оказания транспортных услуг.
В рамках мастер-плана Владивостока на 2024 год запланирована реализация пяти проектов в сфере дорожного хозяйства, на двух объектах работы уже начались.
До конца лета будет реконструирован перекресток Русская — проспект 100-летия Владивостока. Сейчас здесь ведутся капитальные работы по перераспределению транспортных потоков и изменению схемы движения, что позволит разгрузить данный участок, который сегодня является одним из самых проблемных в городе.
До конца строительного сезона в асфальт оденут дороги на Архангельской, Новороссийской, Сочинской, Североморской, а также подъезд к детскому саду № 1 от улицы Архангельской в микрорайоне Патрокл. Общая протяженность новых дорог составит 2,7 км. При этом вместе с ними здесь появятся благоустроенные тротуары и велосипедные дорожки.
Будет построена новая дорога от ул. Нейбута, д. 67а до транспортной развязки Зеленый угол. В планах и капремонт дороги на Адмирала Горшкова (от ул. Майора Филипова до транспортной развязки Седанка — Патрокл), с расширением выезда на объездную трассу и модернизацией перекрёстков на этой улице.
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил нам разработать 25 мастер-планов дальневосточных городов. Появилась уникальная историческая возможность перестроить Дальний Восток России, создать условия для комфортной жизни людей. Владивосток — столица Дальнего Востока, его экономический и морской центр. Город стал одним из центров притяжения туристов из других регионов и стран. Открываются новые предприятия, создаются рабочие места, приезжают специалисты разного профиля. Молодые люди со всей России поступают в дальневосточные вузы, чтобы получать образование. Каждый год здесь проходит Восточный экономический форум (16+) — мероприятие международного масштаба. Нужно сделать Владивосток еще более удобным городом для тех, кто в нем живет, и тех, кто приезжает работать и отдыхать», — сказал заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Директор департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по развитию территорий Андрей Коновалов рассказал о планах по долгосрочному развитию Владивостока. Он отметил, что к 2030 году планируется увеличить численность и продолжительность жизни населения города на 10%. Кроме того, планируется увеличить численность занятого населения на 8%. Также в планах повышение средней номинальной заработной платы на 41% и увеличение валового регионального продукта на 24%. Для улучшения качества городской среды ее индекс также планируется поднять на 25%. Для достижения этих целей в мастер-план Владивостокского городского округа заложено 108 мероприятий на общую сумму 956 млрд рублей.
В целом, в рамках реализации мастер-планов 25 городов на Дальнем Востоке предусматривается выполнение 875 мероприятий общей стоимостью более 4,4 трлн рублей. Актуальная информация и последние новости о развитии городов ДФО собрана на сайте 25городов.рф.