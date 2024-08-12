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Голубев: Ростовская область принимает у себя жителей курского приграничья

В ПВР уже прибыли первые 10 человек.

В Ростовскую область прибывают жители курского приграничья. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, в пункт временного размещения, который развернут в Азове, уже приехали первые 10 человек. Из них двое — дети. Сообщается, что ПВР оборудованы всем необходимым.

12 августа ожидается прибытие новой группы людей.

«Ростовская область принимает у себя жителей курского приграничья», — пишет в своем ТГ-канале губернатор.

Кроме того, из донского региона в Курскую область отправляют гуманитарную помощь. Уже доставлено 35 тонн грузов. Ещё 20 тонн продуктов и предметов первой необходимости отправят сегодня, 12 августа.