Голубев: Ростовская область принимает у себя жителей курского приграничья

В Ростовскую область прибывают жители курского приграничья. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, в пункт временного размещения, который развернут в Азове, уже приехали первые 10 человек. Из них двое — дети. Сообщается, что ПВР оборудованы всем необходимым.
12 августа ожидается прибытие новой группы людей.
«Ростовская область принимает у себя жителей курского приграничья», — пишет в своем ТГ-канале губернатор.
Кроме того, из донского региона в Курскую область отправляют гуманитарную помощь. Уже доставлено 35 тонн грузов. Ещё 20 тонн продуктов и предметов первой необходимости отправят сегодня, 12 августа.