Голубев: Ростовская область принимает у себя жителей курского приграничья

В Ростовскую область прибывают жители курского приграничья. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, в пункт временного размещения, который развернут в Азове, уже приехали первые 10 человек. Из них двое — дети. Сообщается, что ПВР оборудованы всем необходимым.