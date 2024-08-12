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В Казани собрали гуманитарную помощь бойцам из Татарстана

Из Казани в зону СВО отправился автомобиль с гуманитарной помощью для бойцов 1234-го полка из Татарстана. Собирали ее неравнодушные горожане и члены общественной организации «Помощь СВОим Татарстан» при Благотворительном фонде имени Героя России Дамира Исламова.

Источник: Российская газета

Как рассказал основатель волонтерской группы Фоат Галимуллин, груз весом около трех тонн включает в себя генераторы, детекторы дронов, предметы личной гигиены, газовые баллоны. Кроме того, там есть именные посылки и письма от детей.

В загрузке автомобиля принял участие Герой России, командир легендарного танка «Алеша», разгромившего колонну техники ВСУ Расим Баксиков.

«Бойцу важно ощущать поддержку тыла. Когда боец чувствует эту поддержку — он многое может», — отметил он.

Общественная организация «Помощь СВОим Татарстан» отправляет гуманитарные грузы на фронт каждый месяц.