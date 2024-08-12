В Казани собрали гуманитарную помощь бойцам из Татарстана

Как рассказал основатель волонтерской группы Фоат Галимуллин, груз весом около трех тонн включает в себя генераторы, детекторы дронов, предметы личной гигиены, газовые баллоны. Кроме того, там есть именные посылки и письма от детей.
В загрузке автомобиля принял участие Герой России, командир легендарного танка «Алеша», разгромившего колонну техники ВСУ Расим Баксиков.
«Бойцу важно ощущать поддержку тыла. Когда боец чувствует эту поддержку — он многое может», — отметил он.
Общественная организация «Помощь СВОим Татарстан» отправляет гуманитарные грузы на фронт каждый месяц.