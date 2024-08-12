Пекин призывает к сдержанности на фоне обострения ситуации в Курской области

Массированный обстрел Курской области начался 6 августа. В регионе неоднократно объявлялась ракетная тревога. По информации МЧС, из-за атак украинских войск за последние сутки из приграничных районов эвакуировались более 8 тысяч человек, около 6 тысяч разместились в пунктах временного размещения. В результате обстрелов пострадали 69 человек; состояние 17 из них оценивается как тяжелое.