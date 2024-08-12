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Пекин призывает к сдержанности на фоне обострения ситуации в Курской области

В КНР призвали соблюдать три принципа деэскалации.

Источник: Reuters

Китай настоятельно рекомендует не расширять границы боевых действий и избегать эскалации конфликта. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР, который остался неназванным, комментируя события в Курской области, как сообщает агентство «Синьхуа».

«Китай призывает все стороны соблюдать три принципа: не допустить расширения границ зоны боевых действий, эскалации и провокаций», — подчеркнул он.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства также отметил, что Китай будет поддерживать контакт с международным сообществом и способствовать политическому разрешению кризиса.

6 августа Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области. Это событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация федерального масштаба. В регионе был введен режим контртеррористической операции, а туда были переброшены резервы ВС России, вступившие в бой и остановившие продвижение противника.

Массированный обстрел Курской области начался 6 августа. В регионе неоднократно объявлялась ракетная тревога. По информации МЧС, из-за атак украинских войск за последние сутки из приграничных районов эвакуировались более 8 тысяч человек, около 6 тысяч разместились в пунктах временного размещения. В результате обстрелов пострадали 69 человек; состояние 17 из них оценивается как тяжелое.

По последним данным Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении украинские силы потеряли до 1 350 военных, 29 танков и 23 бронетранспортеров.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции (КТО) для обеспечения безопасности населения и предотвращения террористических актов со стороны украинских диверсионно-разведывательных групп.

12 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ на Курском направлении понесли рекордные потери. В течение суток в районе Мартыновки и на Суджанском направлении спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и Сил специальных операций МО РФ уничтожили танк, семь БТР-БМП, 13 боевых бронированных машин, грузовой автотранспорт и другую технику.

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о ситуации в Курской области, отметив, что украинское правительство провело очередную крупномасштабную провокацию, осуществляя беспорядочные обстрелы, включая удары по гражданским объектам.

Нина Лютикова