Путин отметил эффективность российских ноу-хау на поле боя

В видеообращении Путин подчеркнул, что на форуме развернута масштабная презентация передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, ведущих корпораций с мировым именем. Представлено свыше 240 позиций только экспортных образцов вооружения, различной военной и специальной техники.
Причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются. Работа конструкторов, инженеров, ученых, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции.
Глава государства подчеркнул, что работа оборонно-промышленного комплекса получает весомую поддержку со стороны малого бизнеса, общественных и патриотических организаций, волонтерского движения и граждан России. Среди приоритетных направлений такой совместной работы Путин перечислил современные элементы экипировки, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта.
На форуме «Армия» развернули масштабную презентацию передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, там представлены более 240 только экспортных образцов вооружения, военной и специальной техники, добавил президент. Он выразил уверенность, что по итогам форума удастся установить новые перспективные связи, заключить обоюдовыгодные контракты между Минобороны и предприятиями ОПК, а взаимодействие дружественных России стран в области обеспечения безопасности и защиты национальных интересов будет еще более эффективным.
Форум «Армия-2024» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 12 по 14 августа.