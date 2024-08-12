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Путин отметил эффективность российских ноу-хау на поле боя

КУБИНКА, 12 авг — РИА Новости. Многие российские инновационные решения в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя, заявил президент Владимир Путин в приветственном видеообращении к участникам форума «Армия».

В видеообращении Путин подчеркнул, что на форуме развернута масштабная презентация передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, ведущих корпораций с мировым именем. Представлено свыше 240 позиций только экспортных образцов вооружения, различной военной и специальной техники.

Причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются. Работа конструкторов, инженеров, ученых, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Владимир Путин
президент России

Глава государства подчеркнул, что работа оборонно-промышленного комплекса получает весомую поддержку со стороны малого бизнеса, общественных и патриотических организаций, волонтерского движения и граждан России. Среди приоритетных направлений такой совместной работы Путин перечислил современные элементы экипировки, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта.

На форуме «Армия» развернули масштабную презентацию передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, там представлены более 240 только экспортных образцов вооружения, военной и специальной техники, добавил президент. Он выразил уверенность, что по итогам форума удастся установить новые перспективные связи, заключить обоюдовыгодные контракты между Минобороны и предприятиями ОПК, а взаимодействие дружественных России стран в области обеспечения безопасности и защиты национальных интересов будет еще более эффективным.

Форум «Армия-2024» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 12 по 14 августа.

Путин Владимир