В Самарской области окажут поддержку вынужденным переселенцам из Курска

В Самарской области окажут поддержку вынужденным переселенцам из Курской области. Тем, кто прибывает в 63-й регион самостоятельно, помогут с размещением в ПВР и с получением единовременной выплаты. Для этого следует обратиться по телефону контакт-центра 8 (800)100−56−61. Об этом сообщили в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.