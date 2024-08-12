В Самарской области окажут поддержку вынужденным переселенцам из Курска

В Самарской области окажут поддержку вынужденным переселенцам из Курской области. Тем, кто прибывает в 63-й регион самостоятельно, помогут с размещением в ПВР и с получением единовременной выплаты. Для этого следует обратиться по телефону контакт-центра 8 (800)100−56−61. Об этом сообщили в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Ранее врио губернатора Вячеслав Федорищев заявил, что губерния готова предоставить любую помощь жителям Курской области.
«Всю необходимую помощь, которая будет нужна: по докторам, медикаментам, строительным материалам, размещении жителей — все окажем. У нас есть такой опыт», — доложил Вячеслав Федорищев президенту РФ Владимиру Путину во время совещания в правительстве.
Отметим, Самарская область активно собирает гуманитарную помощь для жителей Курска. Регион отправил туда уже несколько партий. В посылках средства гигиены, бытовая химия, постельное белье, подушки, одеяла и др.