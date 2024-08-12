В Казань на саммит БРИКС приедет представитель Никарагуа

В настоящее время неизвестно, будет ли представлять страну президент Даниэль Ортега. Ранее Никарагуа уже заявила об интересе к БРИКС. Как выяснилось, страна хотела бы стать партнером объединения. Это им необходимо для того, чтобы иметь выход на новые финансовые пространства и механизмы платежей.