Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казань на саммит БРИКС приедет представитель Никарагуа

Пока неизвестно, будет ли представлять страну президент Даниэль Ортега.

В Казань на саммит БРИКС приедет представитель Никарагуа. Об этом сообщил представитель правительства России.

В настоящее время неизвестно, будет ли представлять страну президент Даниэль Ортега. Ранее Никарагуа уже заявила об интересе к БРИКС. Как выяснилось, страна хотела бы стать партнером объединения. Это им необходимо для того, чтобы иметь выход на новые финансовые пространства и механизмы платежей.

Всего в БРИКС хотят вступить около 30 стран. В списке — Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Зимбабве.

Напомним, Сербия ожидает официального приглашения на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

БРИКС