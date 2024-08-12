В Казань на саммит БРИКС приедет представитель Никарагуа. Об этом сообщил представитель правительства России.
В настоящее время неизвестно, будет ли представлять страну президент Даниэль Ортега. Ранее Никарагуа уже заявила об интересе к БРИКС. Как выяснилось, страна хотела бы стать партнером объединения. Это им необходимо для того, чтобы иметь выход на новые финансовые пространства и механизмы платежей.
Всего в БРИКС хотят вступить около 30 стран. В списке — Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Зимбабве.
Напомним, Сербия ожидает официального приглашения на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин.